Promi-Steirer ist nun Luxus-Makler auf Mallorca

Mallorca – Tummelplatz der Milliardäre und seit drei Jahren auch fixer Wohnsitz von Christoph Kornschober aus St. Marein bei Graz. Zum Auswandern auf die Sonneninsel hat ihn sein Bruder überredet, der auf Mallorca als Musik- und Videoproduzent arbeitet. „Ich war damals in der Corona-Zeit in München, wo mit der Schauspielerei und dem Modeln nicht viel zu holen war. Geld habe ich mit Video- und Drohnenaufnahmen für ein großes Wohnprojekt verdient und im Laufe der Zeit mit dem Immobiliengeschäft vertraut gemacht“, skizziert der Spätberufene seinen Weg vom Schauspieler und Model zum Geschäftsführer des eigenen Maklerbüros mit Meerblick in Palma.