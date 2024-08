Wie die MotoGP-Stars der Zukunft geboren werden

Mehr als ein Drittel der MotoGP-Stammfahrer hat hier die ersten Schritte auf der Motorrad-Weltbühne gemacht: In jenem Zelt, in dem 26 Motorräder aufgereiht stehen, als Gustl Auinger in Spielberg die „Krone“ empfängt. Neun „seiner Buam“, wie er alle Absolventen des Red Bull Rookies Cups gerne nennt, sind in der MotoGP angekommen, darunter Weltmeister wie Joan Mir, oder zukünftige Titelkandidaten wie Jorge Martin oder Pedro Acosta. Der 2007 gegründete Cup ist mittlerweile zu einer der wichtigsten Nachwuchsschulen für die Motorrad-WM geworden.