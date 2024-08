„Rainbows“: Geschützter Raum für Scheidungskinder

„Ich war von Beginn an sehr skeptisch und habe nur zugehört. Bald habe ich gemerkt, dass es mir guttut, in der Gruppe zu sein“, sagt Marcel. Der Zehnjährige ist einer von rund 18.000 Scheidungskindern in Österreich, rund 1200 sind es in Kärnten. „Wenn der Vater plötzlich auszieht, weil sich die Eltern trennen, bricht für Kinder eine Welt zusammen. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war“, weiß Rainbows-Leiterin Ulla Nettek.