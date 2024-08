Sicherheitsschleusen: Wo sind sie nötig?

Auf Flughäfen finden sie bei uns am häufigsten Verwendung, aber auch Banken oder Regierungsgebäude setzen darauf. In den USA gibt es solche Schleusen etwa auch in einigen Schulen. Dem offensichtlichsten Vorteil – einem Mehr an Sicherheit, da nur Befugte Zutritt erhalten – stehen Nachteile wie hohe Kosten oder ein erhöhter Zeitaufwand gegenüber, was besonders in stark frequentierten Bereichen als störend empfunden werden kann.