Bei arger Hitze irrten zwei Senioren hilflos umher

Ein 74-Jähriger aus Weyer wurde am Mittwochnachmittag als abgängig gemeldet. Daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion mit sämtlichen Einsatzkräften eingeleitet. Diese blieb zunächst erfolglos. Erst gegen 21 Uhr ergaben sich durch die beteiligten Hunde der Suchhundestaffel „Rescue Dogs Austria“ neue Hinweise. Die Hunde zeigten im Bereich eines kleinen Baches im Ortsteil Wittbergau in Weyer immer wieder Spuren des Vermissten an. Daher wurde mit Kräften der FF Weyer und den Suchhunden in diesem bewaldeten und teilweise stark abfallenden Bereich erneut mit einer intensiveren Suche begonnen.



Ansprechbar, aber äußerst geschwächt

Gegen 22.50 Uhr wurde der 74-Jährige von einem Suchhund im Bereich eines unwegsamen Weges am Rand liegend aufgefunden. Der Mann war ansprechbar, jedoch äußerst geschwächt und dehydriert. Von der Hundeführerin wurden daraufhin sofort die weiteren Einsatzkräfte verständigt. Der Mann, welcher in das steil abfallende Bachbett zu rutschen drohte, wurde von Mitgliedern der FF Weyer stabilisiert und anschließend gemeinsam geborgen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 74-Jährige in das Landesklinikum Waidhofen/Ybbs eingeliefert.



Nachbar schlug Alarm

Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wählte am Mittwoch gegen 14.50 Uhr den Notruf und gab an, dass sein 82-jähriger Nachbar seit etwa 10 Uhr abgängig sei. Dieser sei schlecht zu Fuß und von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Außerdem habe er weder sein Handy noch sein Hörgerät dabei. Aufgrund der vorliegenden Informationen wurde mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz eine Einsatzzentrale errichtet und die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes, die Rettungshundestaffel der FF Traun und die Österreichische Rettungshundebrigade zum Einsatz hinzugezogen.