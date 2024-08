„Coach Lijnders ist der entscheidende Faktor“

Auch in den Play-off-Spielen gegen Dynamo Kiew (der Vorverkauf für das Rückspiel am 27. August in Salzburg hat bereits begonnen) wollen die Bullen – Lukas Wallner geht ablösefrei zum zweiten Team von Hannover 96 – wieder ihren Fußball zeigen und in die Champions-League-Gruppenphase einziehen. Dedic betont: „Ein schwerer Gegner, aber wir wollen den Schwung jetzt in die letzte Runde mitnehmen. Wir sind noch nicht an unserem Ziel.“