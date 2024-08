Trotz Zwist: Warum Kogler Drexler auch dankbar ist

Gegen Ausbau der Pyhrnautobahn

In Sachen Pyhrnautobahn ist er ganz auf Linie von Gewessler, also gegen die Errichtung einer dritten Fahrspur: „Mehr Platz für Autos ist altes Denken. Wo es ein Einfallstor für ausländische Lkw gibt, wird mehr ,gebledert‘.“ Viel wichtiger sei das geplante zweite Bahngleis bis nach Spielfeld. Dann könne man einen Bahn-Takt schaffen, der fast schon an die U-Bahn in Wien erinnere.