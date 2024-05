Wien nennt Nationalstadion-Pläne „Bubenträume“

Landeshauptmann Christopher Drexler hat durch seinen Wunsch, das von Bundeskanzler und ÖVP-Parteikollege Karl Nehammer in seinem „Österreichplan“ bis 2030 angedachte neue Nationalstadion in die Steiermark zu holen, Bewegung in die Debatte gebracht! „Im Augenblick sind wir noch in der Dimension Bubenträume“, konterte Wiens SPÖ-Sportstadtrat Peter Hacker am Freitag im ORF in der „ZiB 1“. Ihm gehe es darum, „wirklich realisierbare Schritte sauber und ordentlich vorzubereiten“.