Böse Brut | Fokussierte Unintelligenz

Fokussierte Unintelligenz. Und was wird in Österreich gegen das Aufkommen solcher Brut getan? Wie wird die Vereitelung des Attentats, die nur durch Hinweise ausländischer Geheimdienste möglich wurde, aufgearbeitet? Mit Polit-Hickhack, das sich auf innenpolitischer Seite umgehend nach der Aufdeckung des geplanten Anschlages auf eines der Swift-Konzerte entwickelte. Dieses Hin-und-her-Gezerre – es kommt längst völlig automatisiert. Das kann man gar nicht allein auf die knapp bevorstehenden Nationalratswahlen schieben. Wir wissen ja, was der damalige Wiener Bürgermeister Häupl sagte: „Wahlkampfzeit ist Zeit fokussierter Unintelligenz.“ Hierzulande gewinnt man allerdings zusehends den Eindruck, dass wir entweder permanent Wahlkampfzeit haben – oder gilt gar die schlimme Gegenprobe? Befindet sich die Politik permanent in einer Zeit fokussierter Unintelligenz? Immer mehr verdichtet sich das Gefühl, dass das Wohl des Landes, das Wohl der Menschen in Österreich längst nicht an vorderster Stelle stehen. Sondern allzu oft nur der schnelle Punkt in der Schlacht um die Gunst der Wähler. Korrekt muss es heißen: der VERMEINTLICH schnelle Punkt. Denn tatsächlich punktet die Politik mit den Anschuldigungen und Anschüttungen, mit ihrem üblen Hin- und Herkläffen bei den meisten Menschen so ganz und gar nicht. Im Gegenteil: Es widert sie an. Verständlich.