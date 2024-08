Polen wirft freigelassenem Russen Spionage vor

Der polnische Geheimdienst hatte Gonzalez im Februar 2022 festgenommen, bis zu seiner Freilassung im Rahmen des Gefangenenaustauschs am 1. August saß er in Untersuchungshaft. Er soll in der Hauptstadt Warschau und in der Stadt Przemysl an der Grenze zur Ukraine für die „Beschaffung und Bereitstellung von Informationen, die Verbreitung von Falschinformationen und die operative Aufklärung“ eingesetzt worden sein.