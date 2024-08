Linz macht sich bereit für die perfekte Welle

Der Countdown läuft! Am Freitag beginnt am Urfahraner Marktgelände das „Krone“-Fest. Die Stars sind auf dem Weg in die Landeshauptstadt, wo die Aufbauarbeiten bereits seit Mittwochabend so gut wie abgeschlossen sind. Wer das Fest-Areal bereits inspizierte und wie Vorbereitungen laufen, lesen Sie hier.