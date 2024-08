Tim Bendzko: „Wollen, dass die Leute Spaß haben“

„Krone“: Wer an Tim Bendzko denkt, hat sofort viele Hits im Kopf: „Wenn Worte meine Sprache wären“ oder „Nur noch kurz die Welt retten“ zum Beispiel. Was soll denn den Fans am „Krone“-Fest in Linz in Erinnerung bleiben?

Tim Bendzko: Wir spielen Songs, zu denen man tanzen möchte, und welche, die einen vielleicht ein bisschen mehr nachdenken lassen. Vorrangig wollen wir, dass die Leute Spaß haben.