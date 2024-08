Schwammerlsucher in Rumänien von Bär angegriffen

8000 Braunbären in Region

In Rumäniens Karpaten leben nach Schätzung der Regierung ungefähr 8000 Braunbären. Es ist die zweitgrößte Bärenpopulation in Europa, nach Russland. Die Tiere greifen immer wieder Wanderinnen und Wanderer an, dringen in Bauernhöfe ein und durchwühlen in Städten die Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung.