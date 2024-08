ÖVP beharrt trotz Abfuhr auf Messenger-Überwachung

Dass sich SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS in dieser Frage geeint gezeigt hatten, bezeichnete Stocker als „bemerkenswert“. Die FPÖ lebe offenbar in dieser „Einheitspartei der Gefährder“ genau das, was sie den Mitbewerbern vorwerfe, und FPÖ-Chef Herbert Kickl befinde sich in deren Mitte. „Grün und Rot hat offenbar mit Blau kein Problem“, ortete sich der ÖVP-Generalsekretär bei dem Pressetermin in der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse alleine für die „Sicherheit der Menschen“ eintretend. Die Volkspartei wolle sich jedenfalls nicht beirren oder von ihrem Weg abbringen lassen.