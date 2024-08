Da könnte sich Austria Klagenfurt noch Geld holen!

Dabei wäre es heuer möglich, dass sich „Violett“ erstmals das Geld abholt! Denn um davon zu profitieren, muss ein Klub an jedem Spieltag zwölf Österreicher in den Match-Kader stellen. Beim heroischen 1:1 in Unterzahl gegen Rapid standen elf Mann drauf: Knaller, Mahrer, Koch, Robatsch, Szerencsi, Cvetko, Wernitznig, Spari, Jaritz, Binder, Wydra. Zudem hat man hintennach mit (dem noch nicht bundesligareifen) Matthias Dollinger jun. einen zwölften heimischen Akteur.