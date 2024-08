Austria Klagenfurt um 45 Prozent weniger wert

Deswegen schaut man auch auf den eigenen Nachwuchs, genauer gesagt auf Senkrechtstarter Erik Kojzek (18)! Als gebürtiger Slowene durchlief er fast den gesamten WAC-Nachwuchs, kam 2018 vom NK Korotan zu den Lavanttalern. Das Kraftpaket hat sich in der Vorbereitung, im Cup und im Derby so tapfer geschlagen, dass er am Freitag seinen ersten Profivertrag (bis 2027) signieren durfte. Trainer Kühbauer machte ihn für das Spiel gegen Austria Wien am Sonntag sogar für die Startelf zum Thema.