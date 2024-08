Ein Herzlabor für Tiroler und von Tirolern geplant

In Westeuropa zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den häufigsten Leiden. Allein an der Klinik Innsbruck werden jährlich 1000 Menschen nach Herzinfarkten behandelt. Moderne Therapie braucht ein Herzkatheterlabor, in dem Eingriffe minimalinvasiv durchgeführt werden können. Das Labor in Innsbruck wurde nun erweitert. Damit können Wartezeiten für Patienten verringert werden.