Tirol: Motorradfahrer gestürzt, von Pkw angefahren

Ereignet hat sich der Unfall gegen 16.45 Uhr. Eine Gruppe von vier deutschen Motorradfahrern war von Deutschland kommend auf der Landesstraße L65 in Richtung Nauders unterwegs. „Ein 22-Jähriger, der als dritter in der Gruppe fuhr, wollte auf die B180 auffahren und hielt sein Motorrad an. Ein hinter ihm fahrender Lenker im selben Alter fuhr an ihm vorbei und streifte ihn“, heißt es von der Polizei.