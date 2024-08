Von der Sommerfrische in den heißen Wahlkampf

„Krone“: In Kärnten hält sich die Freude über Sie in Grenzen, da eine eigene Gütertrasse im Zentralraum nicht in den Zielplan 2040 aufgenommen wurde. Können Sie das verstehen?

Leonore Gewessler: Kärnten hat sehr viel Grund zur Freude, was den Bahnausbau betrifft. Wir investieren im aktuellen Rahmenplan mehr als eine Milliarde Euro. Ein Highlight dabei ist mit Sicherheit die Koralmbahn, die ein neues Zeitalter einläuten wird. Beim Zielnetz 2040 haben Experten einzelne Projekte bewertet und sie haben dabei geschaut, was ist umsetzbar und welchen Nutzen hat das Vorhaben. Und hier kommen die Experten zu dem Schluss, dass das Projekt nicht wirkungsvoll genug ist und zu kostenintensiv. Aber es können sich die Rahmenbedingungen ändern.