St. Johann-Goalie: „Es macht einfach wieder Spaß“

„Das Ergebnis geht am Ende so in Ordnung“, resümierte St. Johanns Übungsleiter Andreas Scherer das 0:0 seiner Wölfe gegen Imst. Einen großen Anteil am Punktgewinn hatte Rückkehrer Manuel Wallinger. Der Schlussmann parierte nicht nur einen Elfmeter, er hielt seine Pongauer auch bei anderen Aktionen im Spiel.