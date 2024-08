„Freiheit“ ist das neue Modewort in Salzburg

Es macht aktuell Spaß Salzburg zuzusehen, der Bullen-Express nimmt Fahrt auf. Eine entscheidende Rolle spielt da natürlich Coach Lijnders. Sein offensiver, mutiger Spielstil wird von der Truppe gut angenommen. Seit Beginn seiner Amtszeit nehmen die Kicker oft ein bestimmtes Wort in den Mund: Freiheit. Es scheint so, als wäre es das neue Modewort in Salzburg. „Ich glaube, dass wir dem Team vom ersten Tag an klargemacht haben, was wir wollen. Wir haben jeden Moment genutzt, um den Spielern unsere Idee einzuimpfen. Die Spieler spüren die Freiheit auf dem Platz“, so Lijnders, der mit seinem Team heute in den Flieger gen Enschede steigt. Dort soll morgen im Rückspiel bei Twente der Aufstieg ins Champions-League-Play-off gelingen. Gourna-Douath erwartet eine harte Partie: „Es wird kompliziert, aber ich hoffe, dass wir weiterkommen.“