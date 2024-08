Westliga-Rückkehrer schießt St. Michael an Spitze

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Ähnlich souverän wie das Ergebnis liest sich auch der Spielverlauf: Die Gäste waren von Beginn an spielbestimmend und ließen Bad Hofgastein zu keinen wirklichen Torchancen kommen. „Wir haben unsere Chancen gut genutzt und konsequent verteidigt“, resümiert Coach Payer die einwandfreie Leistung seiner Truppe. „Wir waren klar überlegen und haben auch in der Höhe verdient gesiegt“. Nach zwei Partien ist man nun Leader in der Tabelle – am anderen Ende hingegen befinden sich nun die Pongauer. Abgestiegen aus der 1. Landesliga und nun auf dem letzten Tabellenplatz, es wartet viel Arbeit auf das Team von Trainer Thomas Schwarzenberger. Thomas Schaier