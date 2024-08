Waldbrand: Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen

Blitz schlug ein

Ein Mitglied der Naturfreunde Kärnten hatte den Brand am Vorabend entdeckt – und umgehend Alarm geschlagen. Zu diesem Zeitpunkt waren rund 30 Quadratmeter am Kapellenberg betroffen. Ein Blitz hatte in einen Baum eingeschlagen und diesen in Brand gesteckt. „Leider hat sich das Feuer über die Nacht ausgebreitet. Wir hoffen, dass die Kräfte die Flammen entsprechend eindämmen können. Sonst müssen weitere Feuerwehren alarmiert werden.“ Um das Eindringen des Löschwassers zu erleichtern, wurde der Waldboden händisch umgegraben.