Mit Pkw gegen Baum: Lenker war sofort tot

Der Unfall ereignete sich auf der L 352 (Tyrnauerstraße) Sonntagnacht gegen 3.15 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte ein 67-Jähriger in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Pkw von der Straße abgekommen sein. Das Auto geriet in den angrenzenden Wald und krachte gegen mehrere Bäume. Ein Großaufgebot an Rettungskräften (Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehren, Bergrettung) war schnell am Unfallort – für den Lenker kam allerdings jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Sein 46-jähriger Beifahrer wurde verletzt ins LKH-Univ. Klinikum Graz geflogen.