Ballfieber in Tirol: Kleine Kicker erobern Platz

Gesunde Ernährung hat oberste Priorität

In der Mittagspause gibt es täglich frisch zubereitetes Essen und verschiedene Spiele. Am Nachmittag wartet auf die hungrigen Sportler noch eine gesunde Jause. „Beim Essen versuchen wir, eine Balance zwischen gesund und lecker für die Kinder zu finden. Wichtig ist, dass die Kinder nach der Mittagspause genug Kraft für die Einheit am Nachmittag haben“, erklärt Organisator Andreas Schiener. 15 Trainer und Betreuer kümmern sich täglich rund herum um das Wohlergehen der Kinder. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man den jungen Sportlern nach dem Gewinnen in die lachenden Gesichter blickt“, meint Coach David Bucher.