Italien spielt „Sonnenschirm-Mafia“ in die Hände

Italiens Regierung dreht weiter an der Uhr, während Strandbetreiber auf dem Zahnfleisch gehen. Am Freitag sperrten viele von ihnen aus Protest gegen das drohende Auslaufen ihrer Konzessionen erst um 9.30 Uhr auf. Nach der eher lauwarmen Aktion hat Rom jetzt einen neuen Plan auf den Tisch gelegt: Die Konzessionen könnten in einigen Regionen verlängert werden.