Militärhunde sind in Kaisersteinbruch zuhause

Das Militärhundewesen in Österreich hat lange Tradition. Bereits in der K.&K. Monarchie zu Beginn des Ersten Weltkrieges hat man den hohen Nutzen von Diensthunden erkannt. Bis zum Ende des Krieges standen rund 2000 Militärhunde im Dienste des Kaisers. Am 15. Juni 1964 wurde die damalige Militärhundestaffel unter der Führung des Festungskommandos Bruckneudorf aufgestellt. Durch großartige Arbeit seit dieser Zeit erfährt das MilHuz Kaisersteinbruch auch international große Anerkennung. Seit 2018 besteht eine Ausbildungsunterstützung für Ghana. Ziel ist es die Errichtung eines Kompetenzzentrums für Diensthunde in Westafrika zu unterstützen.