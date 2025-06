Mann beim Joggen überfahren: Ehefrau vor Gericht

Ehefrau will „Komplize“ alleinige Schuld zuschieben

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung hat war der 75-Jährige früher als Hausmeister für die Hauptangeklagte tätig. Er dürfte mit Geld gelockt worden sein. Doch H. will dem Medium zufolge ihrem „Komplizen“ die alleinige Schuld an dem Mord zuschieben. Als mögliches Tatmotiv sei ein „Streit wegen einer angeblich mangelhaften Reparatur eines Wasserschadens“ ins Treffen geführt worden. Zudem sei auch noch die Ehefrau des 75-Jährigen, die als Haushälterin gedient habe, entlassen worden