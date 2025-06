Christina „Mausi“ Lugner feierte runden Geburtstag

„Ich werde niemals älter als 29“ – ein häufig gehörter Spruch von Christina „Mausi“ Lugner, die am 2. Juni erneut ihre nunmehr „29+“ Jahre feiert.

„Mausi“ gibt sich ungewöhnlich bedeckt

Zum ersten Mal fehlte bei der Sause, die bereits über die Bühne ging, Exmann und Lebemensch Richard Lugner. Der Baumeeister verstarb vor gerade einmal zehn Monaten im stolzen Alter von 91 ... Von solchen Zahlen ist seine „Mausi“ aber noch weit entfernt – gerade einmal die 60 macht sie heuer voll. Gebührend (vor)gefeiert sollte aber auch das werden: „Bis in die Morgenstunden haben wir im Beach Club getanzt“, erzählte sie. Wo dieser ominöse Strandclub sein soll, wollte sie uns nicht verraten, lediglich ihre üblichen Wirkungsstätten nahm sie vorweg: „Weder in Wien, noch Teneriffa, noch in Lignano!“