Beckham schießt gegen Ex-Klub und dessen Spieler

Was dem Engländer besonders ein Dorn im Auge ist, ist die Mentalität der Spieler. „Man muss das Wappen repräsentieren. Ich habe oft gesehen, dass sich Spieler nicht richtig verhalten haben. Wir haben damals verstanden, was es bedeutet, für Manchester United zu spielen. Wir wussten, was dieses Wappen bedeutet“, so Beckham.