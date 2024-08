Politik soll nicht in Familien „hineinregieren“

Ungeachtet dessen zeigte sich Raab über Schwarz-Grün zufrieden. Trotz unterschiedlicher inhaltlicher und ideologischer Zugänge hätte man es „in vielen Bereichen geschafft, Kompromisse zu erzielen und gute und wichtige Gesetze und Inhalte für die Menschen in Österreich auf den Weg zu bringen“. Highlights sind für sie etwa die 4,5 Milliarden Euro hohe Investition in den Kinderbetreuungsausbau, die Ausfinanzierung der Gewaltschutzzentren und die jährliche Inflationsanpassung bei den Familienleistungen. Zu Koalitionsvarianten nach der Wahl – und auch eine mögliche Fortsetzung der jetzigen Partnerschaft – wollte sich Raab nicht äußern. „Jetzt wird einmal gewählt und dann wird man schauen, was es für Mehrheiten gibt.“ Lediglich mit Herbert Kickl will sie klar nicht in einer Regierung zusammenarbeiten.