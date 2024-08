10 Passagiere verpassten Todesflug in Brasilien

Der Brasilianer Adriano Assis hatte eine Stunde am falschen Gate gewartet. „Normalerweise ist immer jemand am Flughafenschalter, aber da war niemand“, sagte Assis. Er sei schließlich zu spät am Gate seines Voepass-Fluges eingetroffen. Ein Mitarbeiter der Airline ließ ihn nicht mehr an Bord: Das Zeitlimit für das Boarding war bereits überschritten. „Ich habe mich mit ihm deshalb gestritten“, so der verhinderte Passagier.