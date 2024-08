Das Golser Volksfest ist offiziell eröffnet!

Viele Highlights in den kommenden Tagen

Neun Tage dauert das Golser Volksfest jetzt noch. Samstag um 19 Uhr findet der Bieranstich mit Bürgermeister Kilian Brandstätter im Bierzelt statt, musikalisch sind „Bärenstark“ und „Die Taktlosen“ am Start. In der Arena wird am 21 Uhr zur „White Night“ geladen. Am Sonntag beginnt der Volksfest-Tag schon um 11 Uhr. Da findet der ORF Frühschoppen statt, beim „Schönerrasen Kroftcup“ werden Muckis gezeigt und am Abend spielt Nik P. auf. Das ist aber lange nicht alles. Am Montag wird der Schwiegermutterscharm höchstpersönlich auftreten. Ob Hansi Hinterseer auch im heißen Gols seine Bärenboots tragen wird? Wahrscheinlich nicht! Trotzdem ist er sicher sehens- und hörenswert. Das genaue FestProgramm gibt es unter golservolksfest.at – einfach reinschauen, denn da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Übrigens: heuer gibt es wieder ein Feuerwerk. Wann? Am Mittwoch ab 22 Uhr. Viel Spaß!