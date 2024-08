Hochrangiges Hamas-Mitglied im Libanon getötet

Das israelische Militär hat in den vergangenen zehn Monaten mehrere Anschläge gegen Mitglieder der Hamas, der mit ihr verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz und anderer Gruppierungen im Libanon ausgeführt. Vergangene Woche wurde der militärische Kommandant der Hisbollah, Fuad Shukr, in einem Außenbezirk Beiruts getötet. Wenige Stunden nach dem Tod von Shukr starb Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Teheran bei einem Anschlag.