Auto stürzt in Drau-Fluss: Passant schlägt Alarm

Ein 75-Jähriger stieg aus seinem Auto bei der Bushaltestelle im Bereich der Annabrücke in Grafenstein kurz aus. Sein Auto machte sich währenddessen selbstständig, rollte rückwärts über eine steile Wiese und stürzte in den Drau-Fluss. Ein Passant alarmierte sofort die Einsatzkräfte. „Zum Glück befand sich aber niemand im Auto“, so die Polizei.