„Absage von Konzert zeigt: Die haben gewonnen!“

Über Nacht wurde die Stadt Ternitz im Bezirk Neunkirchen weltberühmt. Denn die Terror-Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien macht international Schlagzeilen. Die „Krone“ war am Tag nach dem Großeinsatz vor Ort und hat mit Bewohnern gesprochen. „Erschütternd, dass Terrorismus so nah an uns heranrückt“, schildert ein Anrainer.