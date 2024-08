Blake Lively sorgt oben ohne für Schnappatmung

In Britney-Kleid bei Premiere

Erst Anfang der Woche feierte der Film „It Ends With Us“, in dem Lively in der Hauptrolle der Floristin Lily Bloom zu sehen ist, Premiere. Zu diesem Anlass erschien die 36-Jährige am roten Teppich in New York in einem Vintage-Dress von Versace, das einst Britney Spears bei der Fashion Show des Modehauses in Mailand getragen hatte.