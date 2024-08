So verschicken Sie Geld auf dem Postweg richtig

Brief auf dem Postweg verschwunden

Dort habe sie noch mit dem Mitarbeiter gescherzt und bekannt gegeben, dass sich im Kuvert ein Geldgeschenk befinde. Doch die Sendung kam letztlich nie beim Neffen an. „Recherchen ergaben, dass der Brief irgendwo am Weg verschwunden ist“, so die Frau P. weiter. Außerdem habe die 87-Jährige die Info erhalten, dass sie nicht die passende Versandart gewählt habe.