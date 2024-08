Swift-Absage führte zu keiner großen Stornowelle

Oft für mehrere Nächte gebucht

Viele anreisende Fans buchen auch für die Tage vor und nach den Veranstaltungen ein Hotel. „Das ist für die Swift-Fans natürlich wahnsinnig schade, aber die wirtschaftlichen Folgen für Österreich und Wien werden sich in Grenzen halten“, sagte Wifo-Ökonom Oliver Fritz in einer Aussendung zu den Absagen. Diejenigen, die nicht ohnehin schon in Wien seien, hätten kaum eine Möglichkeit, ihre Unterkunft kurzfristig zu stornieren und bereits Geld für Bahn- oder Flugtickets ausgegeben.