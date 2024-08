Premierministerin angegriffen: Vier Monate Haft

Der Mann aus Polen sei für schuldig befunden worden, „die Regierungschefin mit der geballten Faust auf die rechte Schulter geschlagen zu haben“, sagte Richter Jacob Scherfig am Mittwoch. Der Angreifer, dessen Name in den dänischen Medien nicht genannt werden darf, lebt seit fünf Jahren in Dänemark. Dem Urteil zufolge muss er das Land nach Verbüßung seiner Strafe verlassen und darf für einen Zeitraum von sechs Jahren auch nicht mehr einreisen. Der 39-Jährige ließ durch seinen Anwalt erklären, dass er das Urteil annehme.