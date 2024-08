Kleber haben versagt | Was picken bleibt

Was picken bleibt. Mit ihren unsympathischen Aktionen ist es den Klebern nicht nur nicht gelungen, die Menschen für den notwendigen Klimaschutz zu sensibilisieren. Vielmehr haben sie selbst Zeitgenossen, denen die kritische Klimasituation durchaus bewusst ist, richtiggehend desensibilisiert. Und manche vielleicht gar in das gegnerische Lager verscheucht, die Gruppe der Klimaleugner noch gestärkt – ein fataler Schuss ins Ofenrohr. In der „Frage des Tages“ wollten wir gestern wissen, ob man glaubt, die Proteste hätten etwas gebracht. 95 Prozent sagten „Nein“! Was bleibt also von den Klimaklebern picken? Dass einige Dutzend Aktivisten viele Monate lang die Menschen provoziert haben. Für den Klimaschutz wurde so rein gar nichts erreicht. Wahrlich frustrierend.