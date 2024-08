Graz als Heimat auf Zeit für Künstler aus Belarus

„Von einem Tag auf den anderen hat sich alles geändert“, erinnert sich Hanna Yankuta an jenen Tag im Jahr 2021, an dem ihr klar wurde, dass sie nicht mehr in ihre belarussische Heimat zurückkehren wird können. Die Autorin war gerade für eine Lesung in Warschau, als bekannt gegeben wurde, dass nach den brutal beendeten Protesten gegen das System des autoritären Staatsoberhaupts Alexander Lukaschenko, alle NGOs, darunter auch die Schriftstellervereinigung PEN, an der Yanuta beteiligt war, verboten wurden. „Mir war sofort klar, dass das bedeutet, dass ich in Belarus nicht mehr sicher bin“, sagt sie.