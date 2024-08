Unsere Beachvolleyballer bräuchten neues „Tinder“

Welcher Partner kommt infrage

Möglichkeiten gäbe es in Österreich zumindest ein paar. Da gibt es jedoch noch ein großes Fragezeichen, ob die rot-weiß-rote Legende Alex Horst weitermacht oder aufhört. Dann weiß der Verband auch, ob Julian Hörl als Blockspieler verfügbar ist. Des Weiteren gibt es noch Christoph Dressler, Robin Seidl, Mathias Seiser oder Timo Hammarberg. Ein Comeback mit Seidl ist wohl undenkbar. Mit Dressler zeigte Waller heuer schon ein ansprechendes Turnier in Lettland. „Das hat viel Spaß gemacht.“ Bei der Staatsmeisterschaft am Wochenende in Wolfurt startet er mit Jakob Reiter, bei der EM nächste Woche mit Hammarberg.