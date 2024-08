Box-Boss poltert: „Er hat Angst vor der Wahrheit!“

Das kam wenig überraschend! Statt der versprochenen Aufklärung zum Fall der „männlichen“ Boxerinnen bei den Olympischen Spielen gab es in der eilig anberaumten Pressekonferenz des Weltverbandes, der das Duo für seine Bewerbe gesperrt hatte, nur Chaos. Die „Krone“ war bei der dreistündigen Tortur in Paris dabei. In der Tiefschläge nicht fehlten ...