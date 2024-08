Iranische Agenten sollen Haniyeh getötet haben

Ins Ausland abgesetzt

Dem Bericht nach sollen sich die Agenten in Ausland abgesetzt haben, sie hätten Kontakt mit einer Quelle vor Ort gehabt. Um 2 Uhr in der Nacht am Mittwoch hätten sie den Sprengstoff aus dem Ausland per Fernzündung in dem Zimmer detonieren lassen, in dem sich Haniyeh aufhielt. Zuvor berichteten bereits andere Medien, dass er durch eine Bombe getötet worden und der Sprengsatz schon zwei Monate vor Haniyehs Reise nach Teheran in dem Haus platziert worden sei.