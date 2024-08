5000 € Sozialhilfe |Schlaraffenland

Schlaraffenland. Kein Wunder, wenn diese sozialparadiesischen Zustände, die sich vor allem besonders kinderreichen Flüchtlingsfamilien eröffnen, in den sozialen Medien genauso heftig diskutiert werden wie auf den Leserbriefseiten und in den Kolumnen. „Hereinspaziert ins Schlaraffenland Österreich“ benennt das ein Leserbriefschreiber heute in der „Krone“, solche Sozialhilfen seien „Willkommenskultur vom Feinsten“. Michael Pommer, Leiter unserer Wien-Redaktion, zitiert eine „Krone“-Leserin, die schrieb: „Ich musste nach 43 Arbeitsjahren aus gesundheitlichen Gründen in Pension gehen. Ich bekomme 1300 Euro pro Monat. Mietzuschuss bekomme ich in Wien keinen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mir gerade sehr übel wird.“ Pommer kommentiert das so: „Dauersubventionierung für die einen, kein Geld für die anderen.“ Und Rainer Nowak schreibt heute in der „Krone“: „Vielleicht führen die absurden Einzelfälle aus Wien zu einer Debatte, wie wir das System und damit das Land neu aufstellen.“ Denn was da gerade passiere, sei nicht sozial gerecht, sondern nur eins: die stärkste Wahlkampfhilfe für die FPÖ, meint Nowak. Da hat er sicher recht.