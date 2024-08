Feuer bei Voitsberger Premiere, aber keine Punkte

Ganze 39 Jahre, nachdem Walter Peintingers Voitsberger (mit Stankovic, Pauritsch, Resnik, Schrempf & Co.) wegen einer Ligareform 1985 als Tabellenneunter absteigen mussten, feierte der ASK am Freitag sein Comeback in der Zweiten Liga. Nach einer vielversprechenden Führung glitt der Truppe von David Preiß, dem „weststeirischen Sir Alex Ferguson“, der in Personalunion Sportchef und Trainer ist (und der für Michael Münzer, den präsidialen Mäzen des Vereins, auch im „Nichterfolgsfall“ unantastbar bleibt) die Premiere aus den Händen. 1000 Fans sahen ein 1:2.