Achtung, Baustelle! Voitsberg stellt erste Weichen

Mit fünf Punkten Vorsprung geht Voitsberg (Steiermark) in der Regionalliga Mitte ins Frühjahr. Der Aufstieg in die Zweite Liga ist in dieser Saison kein Muss. Die Weststeirer überlassen aber nichts dem Zufall und bauen im Stadion ordentlich um. Die „Krone“ schaute sich die große Baustelle vor Ort an.