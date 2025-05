Sturm verlängert Mittelfeld-Terrier langfristig

Sturm in einer Aussendung: Eigengewächs Jacob Peter Hödl verlängert beim SK Sturm. Der 18-jährige Mittelfeldspieler konnte in dieser Saison drei Tore und vier Vorlagen für Sturm II in der 2. Liga verbuchen. Auch in der Youth League absolvierte er alle acht Partien der Jungblackies. Seinen ersten Bundesliga-Einsatz feierte der U18-Nationalspieler Österreichs im Meistergruppen-Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz. Seitdem kam Hödl zu zwei weiteren Kurzeinsätzen.