Auf das Wetterchaos folgt goldener Tennis-Herbst

Den Kopf hat Freitag nicht in den Sand gesteckt, der Traum vom „goldenen Tennis-Herbst“ lebt. „Wir geben nicht auf, das ist unsere Leidenschaft für diesen Sport“, freut sich der Geschäftsführer auf ein „Tennis-Doppel“ der ganz besonderen Art.Fette Beute wartetAuf steirischem Boden kämpft Österreich im Davis Cup gegen die Türkei immerhin um einen Platz in der Qualifikationsrunde für die lukrativen Finals 2025. Veranstalter Freitag ist optimistisch. „Wir sind Favorit, der Top-Spieler der Türken liegt aktuell um Platz 400 in der Weltrangliste – und Joel Schwärzler hat ihn unlängst besiegt.“ Österreichs Top-Talent könnte im Davis-Cup-Team von Jürgen Melzer eventuell im Kader stehen – beim Challenger in Bad Waltersdorf ist Schwärzler fix mit dabei.